03.01.2017 11:26

Iced Earth: ex-Sänger Matt Barlow gründet Sentinels

Matt Barlow meldet sich bald mit Sentinels zurück

Der ehemalige ICED EARTH-Sänger Matt Barlow schließt sich mit dem PYRAMAZE-Keyboarder Jonah Weingarten zu einem neuen Projekt namens SENTINELS zusammen. Nach Angaben der Band rücken bei SENTINELS große orchestrale Arrangements gemeinsam mit Barlows Gesang in den Vordergrund. Musikalisch und inhaltlich will sich das Duo dabei von den großen Dramen, Science Fiction und Fantasy-Filmen der letzten dreißig Jahre inspirieren lassen. Im Winter 2017 soll das SENTINELS-Debütalbum von Jacob Hansen abgemischt werden. Bis dahin hält die Band euch via www.wearesentinels.com auf dem Laufenden.

