02.01.2017 14:54

Children Of Bodom: Jaska Raatikainen leidet unter starken Rückenschmerzen

COB-Drummer Jaska Raatikainen (r.) hat Rücken

CHILDREN OF BODOM-Drummer Jaska Raatikainen gibt bekannt, dass es ihm aufgrund starker Rückenschmerzen schwer fällt, Auftritte der Band zu genießen. In einem Resümee zum Jahr 2016 schrieb der Schlagzeuger: „Obwohl dieses Jahr viele tolle Dinge passiert sind wurde alles von meine schlimmen Rückenschmerzen überschattet. Ich brauchte Schmerzmittel und habe mich trotzdem durch die Konzerte gequält. Es gab nur wenige Konzerte ohne Schmerzen. Besonders die Tour durch Südamerika und die Festivals im Sommer ließen mich meine Karierre überdenken. Als Drummer ein körperliches Wrack zu sein, ist wahrscheinlich die denkbar schlechteste Kombination. Trotzdem gebe ich nicht so schnell meine größte Liebe auf.“



Der Drummer hofft darauf, dass sich sein Zustand bis zur Veröffentlichung des neuen CHILDREN OF BODOM-Albums verbessert. Hierzu ergänzt er: „Zwischen Frühling und Sommer werden wir neue Songs schreiben und diese ab Herbst im Studio aufnehmen. Das wird unser zehntes Album werden. Danach werde ich mich möglicherweise einer Operation unterziehen, falls alles andere bis dahin nicht funktioniert.“



CHILDREN OF BODOM werden sich außerdem unter dem Titel „20 Years Down & Dirty“ über einen Monat auf eine Tour zum 20. Jubiläum des Debütalbums "Something Wild" begeben. Raatikainen dazu: „ Für mich und unseren Frontmann Alexi Laiho bedeutet diese Tour, dass wir schon 25 Jahre zusammen unterwegs sind. Ich freue mich schon darauf, die alten Songs zu spielen. Da sind einige Raritäten dabei und sogar Lieder, die wir noch nie live gespielt haben.“

Online-Redaktion Online-Redaktion