02.01.2017 14:04

At-The-Gates-Mitglieder gründen The Lurking Fear

Art by Branca Studios

AT THE GATES-Shouter Tomas Lindberg und -Drummer Adrian Erlandsson haben sich mit THE CROWN-Gitarrist Jonas Stålhammar, SKITSYSTEM-Gitarrist Fredrik Wallenberg und DISFEAR-Bassist Andreas Axelsson zu einer neuen Band namens THE LURKING FEAR zusammengeschlossen. Die schwedische Truppe verkündete dazu folgendes: „Mit THE LURKING FEAR rücken wir eine natürliche Seltsamkeit und Horror in den Vordergrund, da unser Death Metal hässlich und bösartig sein soll. Die Riffs sollen tiefen Ekel in der Seele hervorrufen, während sich die Vocals so anhören sollen, als würden Höllenhunde den Mond anheulen.“





