02.01.2017 12:47

Of Mice & Men: Austin Carlile steigt aus

Müssen ohne Austin Carlile weitermachen: Of Mice & Men

OF MICE & MEN müssen in Zukunft leider ohne ihren Sänger Austin Carlile auskommen, der die Band aus gesundheitlichen Gründen verlässt.



Die Band hat folgendes Statement veröffentlicht: „Schweren Herzens müssen wir Austins Austritt aus der Band aus gesundheitlichen Gründen bekannt geben. Wie viele von euch wissen, leidet Austin an einer Störung des Bindegewebes namens Marfan Syndrom. Seine Ärzte informierten ihn darüber, wie sehr die Auftritte und besonders die aggressiven Vocals seinem Körper geschadet haben, und dass dies auf Dauer sein Rückgrat und Nervensystem beschädigen würden. Obwohl seine Entscheidung uns schmerzt steht seine Gesundheit natürlich für uns im Vordergrund. Wir hatten ein paar unglaubliche und unvergessliche Jahre zusammen und freuen uns zu viert auf das nächste Kapitel der Bandgeschichte mit euch. Vielen Dank!“



Auch Austin Carlile meldet sich zu Wort: „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in Costa Rica sitzen und das schreiben würde. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Konzerte für MARILYN MANSON und SLIPKNOT eröffnen würde oder mich mit Bands wie AVENGED SEVENFOLD, METALLICA oder KORN anfreunden würde. Ich hätte mir auch nie vorstellen können, Festivals und Tourneen auf der ganzen Welt zu spielen.



Allerdings hätte ich auch nie gedacht, dass die Störung meines Bindegewebes Tourneen für mich so anstrengend und schmerzhaft machen würde. Meine Ärzte haben mich schon seit Jahren gewarnt, wie sehr meine Karriere meiner Gesundheit schaden würde, doch ich habe das stets von mir weg geschoben. Aufgrund meiner Liebe zur Musik war das für mich notwendig. Doch da ich mehrere Risse im Rückgrat erlitten habe, ist dies nicht länger möglich. Durch diese Schädigung kann ich nicht länger Screams einsetzen, daher kann ich bei OF MICE & MEN nicht länger mitmachen. Das ist für mich die härteste Entscheidung seit langer Zeit, aber glücklicherweise versteht und unterstützt die Band mich. Die Vier werden trotzdem weitermachen und ich wünsche ihnen für die Zukunft nur das Beste. Auch ich werde mit der Musik weitermachen, obwohl ich keine Ahnung habe, was als nächstes kommt.



Ich bin einfach nur dankbar, dass die Verletzungen nicht schlimmer ausgegangen sind. OF MICE & MEN haben bereits im großen Maße Hilfe angeboten, aber ich beziehe meine größte Hoffnung aus dem Glauben. Ich hoffe, meine Geschichte inspiriert auch Andere, die ebenfalls Schmerz, Depression oder Verluste erfahren haben.



Ich danke euch allen für die großartige Unterstützung während der letzten Jahre. Ich habe euch im Herzen und bin bereit für eine neue Reise mit euch an meiner Seite. Ich möchte ebenfalls allen danken, die jemals Teil von OF MICE & MEN waren. Vielen Dank für alles, was ihr für mich getan habt!“

