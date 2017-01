02.01.2017 11:31

Kiss: Gene Simmons bestreitet Einladung zu Donald Trumps Amtseinführung

Wollen unpolitisch bleiben: Kiss

KISS-Bassist Gene Simmons will das Gerücht aus der Welt räumen, dass seine Band eingeladen wurde, bei der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump zu spielen.

Die Klatsch-Seite TMZ hatte Simmons und seine Frau Shannon Tweed am 22. Dezember gefragt, ob KISS bei der Amtseinführung spielen werden, was Shannon mit einem lauten "Nein!" und einem "Wir haben höflich abgelehnt" beantwortete. Simmons wich der Frage mit dem Satz "Wir spielen zu der Zeit in Europa" aus.

Am 30. Dezember stellte der Musiker bei "Fox & Friends" klar, dass KISS keine Einladung zu der Amtseinführung erhalten haben: "So weit ich weiß, hat niemand angerufen. Ich kenne Donald Trump, ich kenne ihn gut genug, aber ich habe keinen Anruf erhalten."

Auf die Frage, ob er auftrete, wenn er einen Einladung erhalten würde, antwortete Simmons: "Das Problem ist, dass dieses Thema so stark polarisiert. Die Leute sollten mal aufhören Politik und die Bedeutung des US-Präsidenten als ein Werkzeug zu benutzen. Organisationen wie Al-Qaida und all die anderen bösen Jungs in der Welt machen keinen Unterschied zwischen Republikanern und Demokraten: Sie mögen einfach keine Amerikaner. Wir haben einen gewählten US-Präsidenten. Nun lasst uns weitermachen!"



Gleichzeitig betonte Simmons, dass Musiker und andere Berühmtheiten seiner Meinung nach ihre politischen Ansichten für sich behalten sollten: "Warum interessiert es jemanden, was ein Typ in einer Band von der Präsidentschaftswahl hält? Das Letzte, was ich Präsident Obama fragen würde, ist, was er von Led Zeppelin hält."