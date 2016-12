30.12.2016 22:20

Life Of Agony: "A Place Where There's No Pain"-Album kommt im April

Das erste Life-Of-Agony-Album seit über zehn Jahren: "A Place Where There's No Pain"

LIFE OF AGONY veröffentlichen am 28. April via Napalm Records "A Place Where There's No Pain", ihr erstes neues Album seit mehr als zehn Jahren. Bassist Alan Robert ließ über die Platte verlauten:



"Ich glaube, unsere Fans wissen, dass unsere Musik aus einem sehr realen Leiden entspringt, von uns allen in der Band. Viele Fans haben uns über die Jahre gesagt, dass es ihnen geholfen hat, den Schmerz in ihrem eigenen Leben zu heilen, wenn wir unsere persönlichen Schwierigkeiten mit ihnen geteilt haben. Diese erhebende Energie, die wir bei unseren Shows teilen, gibt uns Hoffnung, dass am Ende des Tunnels ein Licht ist. Und für uns und hoffentlich auch unsere Fans ist diese kurze Zeit, die wir alle zusammen sind, ein Ort, an dem es keine Schmerzen mehr gibt."