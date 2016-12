30.12.2016 16:01

Ronnie James Dio: Hologramm-Tour 2017 geplant

Ronnie James Dio - bald als Hologramm auf Tour?

Ronnie James Dio soll nach seinem Tod wieder auf den Bühnen zu sehen sein. Erstmals gab es bei Wacken Open Air 2016 eine Hologramm-Show, nun plant das Unternehmen Eyellusion, das dort für das Dio-Hologramm verantwortlich war, eine ganze Tour für das kommende Jahr. Geschäftsführer Jeff Pezzuti äußerte sich gegenüber "Talking Metal" dazu:



"Für die Tour wird er verschiedene Looks bekommen." Nachdem Dios Bild in Wacken "aus der "Dream Evil"-Zeit um 1988 stammte, werden wir für diese Tour bei einigen Songs etwas später ansetzen, bei anderen dagegen vielleicht etwas früher."



Konkrete Konzerttermine gibt es noch nicht, Pezzuti zufolge werden aber die Live-Sänger Ripper Owens und Oni Logan mit an Bord sein. "Aus der Perspektive der Fans wird das atemberaubend. Wir werden die Albumcover zum Leben erwecken."