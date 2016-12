30.12.2016 14:40

Halestorm: Joan-Jett-Cover 'I Hate Myself For Loving You' im Stream

Haben eine neue Cover-EP am Start: Halestorm

HALESTORM haben den Song 'I Hate Myself For Loving You' von JOAN JETT & THE BLACKHEARTS neu aufgenommen - hört euch ihre Coverversion unten im Stream an. Am 6. Januar veröffentlichen Sängerin Lzzy Hale und ihre Jungs die neue EP "ReAniMate 3.0: The Covers EP" via Atlantic. Die Frontfrau verrät:



"Es gibt darauf einige Überraschungen, die ich von uns vielleicht nicht erwartet hättet, und es gibt auch ein paar Sachen, die ihr immer schon von uns hören wolltet. Es ist uns eine unglaubliche Ehre, dass wir mit Produzent Nick Raskulinecz arbeiten durften. Er half uns sehr, diese Songs zum Leben zu erwecken und einen Weg zu finden, sie zu HALESTORM-Stücken zu machen."



Die ""ReAniMate 3.0: The Covers EP""-Tracklist:



01. Still Of The Night (WHITESNAKE-Cover)

02. Damn I Wish I Was Your Lover (SOPHIE B. HAWKINS-Cover)

03. I Hate Myself For Loving You (JOAN JETT & THE BLACKHEARTS-Cover)

04. Heathens (TWENTY ONE PILOTS-Cover)

05. Fell On Black Days (SOUNDGARDEN-Cover)

06. Ride The Lightning (METALLICA-Cover)