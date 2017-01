01.01.2017 11:00

Electric Guitars & D-A-D: 'Headless Chicken'-Videopremiere

Bekamen Unterstützung von D-A-D: Electric Guitars

ELECTRIC GUITARS und die beiden D-A-D-Brüder Jacob und Jesper Binzer haben sich für den neuen Song 'Headless Chicken' zusammengetan und präsentieren heute bei uns das Video zum Track. Finden könnt ihr 'Headless Chicken' auf dem kommenden ELECTRIC GUITARS-Album "Rock'N'Roll Radio", das am 10. Februar via Mighty Music/Target Group erscheint. Gitarrist Jacob Binzer ist nicht nur auf dem Song mit seinem Bruder als Gastsänger zu hören, sondern hat das Album, das im iMedley Studio in Kopenhagen aufgenommen wurde, auch noch produziert. ELECTRIC GUITARS-Frontmann/Sechssaiter Sören Andersen kommentiert:



"Wir haben unser bisher vollständigstes Album aufgenommen, und das ist zu 100 Prozent der Tatsache geschuldet, dass wir diesmal die Tür von jemanden von außerhalb geöffnet haben, uns zu produzieren. Wir einigten uns darauf, Jacob 'Cobber' Binzer beim ganzen Prozess das letzte Wort haben zu lassen, und das hat einen großen Unterschied gemacht."



Die "Rock'N'Roll Radio"-Tracklist:



1. Rock’n’Roll Radio

2. False Flag Operation

3. Headless Chicken ( feat. Jesper Binzer & Jacob Binzer)

4. Swagman

5. Splinter

6. Bambi On Ice

7. Lucy Glow

8. Homewrecking Woman

9. Stay Under The Radar

10. Back To You



Vorhang auf und viel Spaß mit dem 'Headless Chicken'-Clip!