30.12.2016 09:55

Rob Zombie: John 5 veröffentlicht "Season Of The Witch"-Album im März

John 5s neues Soloalbum: "Season Of The Witch"

ROB ZOMBIE-Gitarrist John 5 bringt am 3. März mit JOHN 5 AND THE CREATURES seine neue Scheibe "Season Of The Witch" auf den Markt. Als kleinen Vorgeschmack auf das Album gibt es unten einen Trailer zu sehen. Neben John 5 selbst sind auf "Season Of The Witch" auch Bassist Ian Ross und Schlagzeuger Rodger Carter zu hören. Über seine Solo-Musik verrät der Gitarrist:



"Sie ist komplett instrumental und macht richtig Spaß. Wir spielen alle möglichen Musikrichtungen: Western-Swing, spanischen Flamenco, harte Sachen. Das ist cool, weil du nie weißt, was als nächstes kommt."