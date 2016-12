29.12.2016 11:06

Motörhead: Bisher unveröffentlichtes Videomaterial von Lemmy ist online

Verbrachte viel Zeit im Monongo-Studio in Berlin: Lemmy Kilmister

MOTÖRHEAD-Frontmann Lemmy Kilmister zu Ehren veröffentlichten SKEW SISKIN an seinem Todestag ein Video mit bisher ungezeigten Aufnahmen aus dem Monongo-Studio in Berlin, das den deutschen Rockern gehört. Die Band kommentiert:



"Lemmy verbrachte über die Jahre unzählige Stunden in unserem Studio. Viele Geschichten, viele musikalische Ideen, Witze und so weiter... Dieser Clip wurde mit einer billigen Kamera aufgenommen, die Qualität ist eher schlecht, aber egal. Das sind einfach tolle Erinnerungen."