29.12.2016 10:30

Ross The Boss: Neues Line-up bekanntgegeben

Pic: Scott Braun

ROSS THE BOSS haben ihre neue Besetzung bekanntgegeben, in der sie 2017 auch auf Europatour gehen werden. Ex-MANOWAR-Gitarrist Ross "The Boss" Friedman bekommt Unterstützung von Frontmann Marc Lopes (LET US PREY), Mike LePond (SYMPHONY X) am Bass sowie Kenny "Rhino" Earl (ex-MANOWAR) am Schlagzeug. Die Termine für die Europa-Konzerte sollen in Kürze bekanntgegeben werden. Lopes freut sich auf die neue Herausforderung:



"Ich denke, jetzt ist es offiziell. Ja, ich habe einen METALLLLLLL-Sängerposten bei ROSS THE BOSS, der Band des legendären Ross Friedman, an der Seite von Mike LePond von SYMPHONY X und Kenny 'Rhino' Earl, ex-MANOWAR. Wir werden 2017 auf unserer 'Discipline Of Steel'-Tour kreuz und quer durch die Welt reisen. Los geht es mit einem Classic-MANOWAR-Set bei der Einführungszeremonie der Hall Of Heavy Metal History in Anaheim, Kalifornien am 18. Januar. Ich verspreche, dieses Klassiker-Material mit dem größten Respekt und mit voller Power und Brutalität zu singen."



Ein Live-Termin für ROSS THE BOSS ist bereits bestätigt: Beim Rock Hard Festival 2017 (02.-04. Juni) könnt ihr die Band mit ihrem MANOWAR-Set im Amphitheater Gelsenkirchen erleben.