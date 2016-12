28.12.2016 13:39

Doro: 'It Still Hurts'-Video als Lemmy-Tribut veröffentlicht

Kollegen und gute Freunde: Doro und Lemmy

DORO stellt ihrem guten Freund Lemmy Kilmister zu Ehren an seinem Todestag das Video zum Song 'It Still Hurts' vor, den die Sängerin 2012 mit dem MOTÖRHEAD-Frontmann zusammen aufgenommen hatte. In dem Clip seht ihr Videoaufnahmen und Bilder, die Doro und Lemmy bei ihrer Zusammenarbeit und bei verschiedenen Treffen während ihrer langen Freundschaft zeigen. Die Rockröhre kommentiert:



"Es ist nun genau ein Jahr her, dass die Rockwelt mit Lemmy Kilmister eine ihrer größten Persönlichkeiten verlor - und ich einen meiner besten Freunde. Ein Jahr, und Lemmy fehlt so sehr. Es war unser Herzenswunsch, zum Jahrestag ein Video mit den schönsten Momenten zusammen zu stellen. Hier ist es! In Gedenken an Lemmy, einen der größten Helden des Rock´n´Roll!

It still hurts!

R.I.P., my dear friend - we love you."