28.12.2016 11:27

Metallica: Live-Video vom Oakland-Konzert ist online

Packen ein neues Live-Video für euch aus: Metallica

METALLICA haben ein Video von ihrem Konzert in Oakland, Kalifornien online gestellt, das am 17. Dezember in intimer Atmosphäre im Fox Theater stattfand. Die Live-Darbietungen von 'Creeping Death' und 'Blackened' könnt ihr euch gleich im Anschluss anschauen.



Viel Spaß!