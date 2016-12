28.12.2016 10:10

Suicide Silence: "Suicide Silence"-Tracklist und Cover-Artwork enthüllt

Benannten ihr neues Album nach sich selbst: Suicide Silence

SUICIDE SILENCE veröffentlichen am 24. Februar über Nuclear Blast ihr neues selbstbetiteltes Studioalbum. "Suicide Silence" wurde von Ross Robinson produziert und von Joe Baresi gemischt, das Cover-Artwork könnt ihr bereits heute begutachten. In einem früheren Interview verriet Drummer Alex Lopez bereits, dass es auf dem Album der Metalcore-Combo zu 70 Prozent Clean-Gesang geben werde.



Die "Suicide Silence"-Tracklist:



01. Doris

02. Silence

03. Listen

04. Dying In A Red Room

05. Hold Me Up, Hold Me Down

06. Run

07. The Zero

08. Conformity

09. Don't Be Careful, You Might Hurt Yourself