27.12.2016 17:58

Motörhead: Special in der Rock City Radio Show Berlin

Vor einem Jahr verstorben: Lemmy Kilmister

In Gedenken an MOTÖRHEAD-Frontmann Lemmy Kilmister schickt die Rock City Radio Show Berlin am 28. Dezember, ein Jahr nach dem Tod des Musikers, ab 20:00 Uhr eine Stunde lang MOTÖRHEAD-Songs über den Äther. Empfangen könnt ihr die Sendung über den Live-Stream des Radiosenders Alex. Alle Infos zur Rock City Radio Show Berlin findet ihr bei Facebook.