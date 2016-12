27.12.2016 11:04

Entombed planen nach "Clandestine"-Reunion keine weiteren Konzerte

Zukunft ungewiss: Entombed

ENTOMBED, die im November mit den Originalmitgliedern Alex Hellid (g.), Uffe Cederlund (g.) und Nicke Andersson (dr.) sowie Sänger Robert Andersson und Edvin Aftonfalk (b.) das kompletten "Clandestine"-Album von 1991 live spielten, haben nicht vor, weitere Termine oder gar eine ganze Tour anzuhängen. Dem Magazin "Tough Riffs" gegenüber erklärt Cederlund:



"Wir haben überhaupt keine Pläne in dieser Richtung. Ich bin nicht sicher, ob wir überhaupt wieder etwas zusammen machen werden. Kommt drauf an, was sich ergibt. Ich bin nicht sicher, ob wir eine Band sind, oder nicht. Ich meine, Nicke und Alex sind in meinen Augen irgendwie ENTOMBED. Sollten wir noch mal etwas zusammen machen, hoffe ich sehr, dass Edvin und Robert wieder Interesse haben, weil es so gut lief. Ich sehe uns nicht auf Tour. Mal abwarten. Im Moment haben wir andere Dinge, um die wir uns kümmern müssen."



Ähnliches gilt für ein neues Album, führt Uffe fort: "Wir haben darüber geredet, aber ich bin nicht sicher, ob es eins geben wird. Vielleicht eines Tages, wenn wir viel Freizeit und sehr viele Songideen haben. Das wäre interessant. Alle von uns sind aber sehr beschäftigt mit Sachen wie dem Leben, Bands, Kindern, Arbeit und so weiter."