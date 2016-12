27.12.2016 10:28

Status Quo: Francis Rossi teilt Nachruf auf Rick Parfitt

Starb am 24. Dezember: Rick Parfitt

STATUS QUO-Sänger Francis Rossi hat nach dem überraschenden Tod seines Bandkollegen Rick Parfitt einen Nachruf auf den Gitarristen verfasst. Parfitt starb am 24. Dezember im Alter von 68 Jahren an einer Infektion. In Gedenken an den Musiker schreibt Rossi:



"Ich war nicht bereit für das hier. Rick Parfitt war 50 Jahre lang Teil meiner Geschichte. Zweifellos die längste Beziehung meines Lebens. Es war auch die befriedigendste frustrierendste, kreativste und fließendste Beziehung. Seit diesen frühesten Tagen arbeiteten wir zusammen am QUO-Sound, dem Look und den Hits. Wr verbrachten Jahre unterwegs, auf der Bühne und im Studio, selten weit weg voneinander, und verbesserten uns in dem, was wir taten. Wir waren ein Team, ein Doppelpack, eine Partnerschaft, aber auch zwei ganz verschiedene Menschen, die mit dem Druck umgehen mussten, älter zu werden, ständig zu touren, mit dem Erfolg klarzukommen und die kreative Flamme auf verschiedene Arten weiter brennen zu lassen. Er entwickelte seinen eigenen Sound, seinen eigenen Stil, und er inspirierte dabei eine ganze Generation von Gitarristen. Rick war der Inbegriff eines Rockstars, eines der Originale, er verlor nie seine Freude, seine schelmische Art und seinen Hang dazu, das Leben in höchster Geschwindigkeit, höchster Lautstärke und mit dem höchsten Risiko zu leben. Sein Leben war nie langweilig, er war lauter, schneller und sorgloser als der Rest von uns. Es gab auf seinem Weg eine Reihe von Ereignissen als er wirklich in Gefahr schwebte, und doch ist es immer noch ein Schock, ihn jetzt zu verlieren. Sogar in einem Jahr, das uns so viele unserer Besten genommen hat, inklusive nun George Michael, sticht Rick Parfitt heraus. Ich war nicht bereit für das hier."