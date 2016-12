23.12.2016 19:39

The Doomsday Kingdom: Debütalbum erscheint im März

THE DOOMSDAY KINGDOM haben die Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Debütalbums für den 31. März via Nuclear Blast angekündigt, wie Songwriter/Bassist Leif Edling bestätigt:



"Ich bin extrem froh, dass das Album von THE DOOMSDAY KINGDOM endlich fertig ist und veröffentlicht werden kann! Es war ein langer steiniger Weg und viele Umstände haben es schwierig gemacht, doch somit ist es ein Album, auf das ich sehr stolz bin - vom Coverartwork bis hin zu den Songs und dem allgemeinen Klang. Es ist eins der besten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe!"



Die "The Doomsday Kingdom"-Tracklist:



01. Silent Kingdom

02. The Never Machine

03. A Spoonful Of Darkness

04. See You Tomorrow

05. The Sceptre

06. Hand Of Hell

07. The Silence

08. The God Particle



THE DOOMSDAY KINGDOM sind:

Niklas Stålvind - Gesang

Marcus Jidell - Gitarre

Leif Edling - Bass

Andreas (Habo) Johansson - Drums