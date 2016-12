23.12.2016 19:17

Kreator: Zweiter "Gods Of Violence"-Trailer veröffentlicht

Sprechen über ihre Gastmusiker auf "Gods Of Violence": Kreator

KREATOR zeigen den zweiten Trailer zum kommenden Studioalbum "Gods Of Violence", in dem die Thrasher um Mille Petrozza Einblicke in die Zusammenarbeit mit Produzent Jens Bogren und ihren Gastmusikern geben. Am 27. Januar kommt das Album via Nuclear Blast in die Läden.



Die "Gods Of Violence"-Tracklist:





01. Apocalypticon

02. World War Now

03. Satan Is Real

04. Totalitarian Terror

05. Gods Of Violence

06. Army Of Storms

07. Hail To The Hordes

08. Lion With Eagle Wings

09. Fallen Brother

10. Side By Side

11. Death Becomes My Light