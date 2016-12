23.12.2016 18:28

Anthrax: "For All Kings"-Touredition kommt am 17. Februar

Bringen "For All Kings" als Touredition raus: Anthrax

ANTHRAX bringen ihr aktuelles Album "For All Kings" am 17. Februar via Nuclear Blast als limitierte Touredition auf den Markt. Neben der Studioscheibe und dem Bonustrack 'Vice Of The People', der bisher nur in Japan erhältlich war, liegt dem Package eine Bonusdisc mit Demosongs bei. Charlie Benante (dr.) erklärt:



"Wir haben uns für dieses Package einige Demos von "For All Kings" ausgesucht, um die Entwicklung dieser Songs aufzuzeigen. Die Idee für einen Song kann mit einem Gitarrenriff oder einem simplen Gedanken im Kopf beginnen. Ab dann nimmt er - beginnend mit meiner Musik - über Scotts Lyrics sowie Franks und Joeys Ideen und Melodien bis hin zu Jons Leadgitarre Gestalt an. Das ist die Art und Weise, wie ANTHRAX' Musik zustandekommt - viel Spaß!"



"For All Kings" (Tour Edition) - Tracklist:



CD1 - "For All Kings"

01. You Gotta Believe

02. A Monster At The End

03. For All Kings

04. Breathing Lightning

05. Suzerain

06. Evil Twin

07. Blood Eagle Wings

08. Defend/Avenge

09. All Of Them Thieves

10. This Battle Chose Us

11. Zero Tolerance

Bonus:

12. Vice Of The People



CD2 - Demos

01. Breathing Lightning

02. A Monster At The End

03. This Battle Chose Us

04. Soror Irrumator

05. Vice Of The People