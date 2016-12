23.12.2016 14:32

Equilibrium: 'Rise Again'-Video veröffentlicht

Bedanken sich bei ihren Fans: Equilibrium

EQUILIBRIUM packen ihren neuen Clip zu 'Rise Again' vom aktuellen Langspieler "Armageddon" aus. Mit dem Video, das von Basser Makki kreiert wurde und dessen Aufnahmen während der zurückliegenden Tour entstanden, will die Combo sich bei ihren Fans für den Support bedanken. "Armageddon" ist seit dem 12. August 2016 via Nuclear Blast erhältlich.



Viel Spaß mit 'Rise Again'!