23.12.2016 12:33

Pain Of Salvation: 'Reasons'-Video ist online

Komplex und eingängig: Pain Of Salvation

PAIN OF SALVATION veröffentlichen mit 'Reasons' die zweite Single von ihrem neuen Album "In The Passing Light Of Day" - das Video zum Song erwartet euch unten. Am 13. Januar erscheint die Platte der schwedischen Progressive-Metaller via InsideOut Music. Frontmann/Gitarrist Daniel Gildenlöw zufolge ist der Track sowohl hart und komplex als auch ziemlich eingängig:



"Ich habe eine der frühen Demoversionen übers Wochenende in meinem Auto gelassen, und in der darauf folgenden Woche hörte ich, wie meine Kids den Song summten, während sie auf ihren Smartphones Spiele spielten. Oder wie Daniel Bergstand (Produzent) es ausdrückte: 'Es ist fantastisch - es ist so eingängig, dass du nicht widerstehen kannst, mitzusingen, aber gleichzeitig treibt dich der Song in den Wahnsinn, weil du die ungewöhnlichen Rhythmen nicht gut genug greifen kannst, um vernünftig mitzusingen!' Das Video ist auch etwas ungewöhnlich, denn ich tauche darin auf, aber vollständig bekleidet und ohne mit irgendjemandem Sex zu haben. Nichtmal irgendwelche verletzten Körperteile habe ich. Für alle, die das zu öde finden, habe ich einen kleinen Trost, indem ich verrate, dass vier von uns nach zwei oder drei Einstellungen des Videos bluteten. Wer von uns blutete nicht? Das ist ein Mysterium, über das ihr rätseln und diskutieren könnt."