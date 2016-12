23.12.2016 11:03

Svart Crown: "Abreaction"-Cover-Artwork und Details veröffentlicht

Bringen im März "Abreaction" raus: Svart Crown

SVART CROWN präsentieren das Cover-Artwork ihres kommenden Albums "Abreaction", das von Stefan Thanneur geschaffen wurde. Am 3. März veröffentlichen die französischen Black-Deather ihren neuen Langspieler via Century Media.



Die "Abreaction"-Tracklist:



Golden Sacrament (5:23)

Carcosa (3:44)

The Pact: To The Devil His Due (7:21)

Upon This Intimate Madness (4:38)

Khimba Rites (5:23)

Tentacion (3:34)

Orgasmic Spiritual Ecstasy (4:56)

Transsubstantiation (6:40)

Emphatic Illusion (5:43)

Lwas (1:10)

Nganda (6:08)