23.12.2016 10:53

Sepultura zeigen 'Phantom Self'-Video

Hart mit viel Groove: Sepultura

SEPULTURA packen als kleines vorweihnachtliches Geschenk ihren neuen Clip zu 'Phantom Self' vom kommenden Album "Machine Messiah" aus. Am 13. Januar erscheint die Platte der Groove-Metaller via Nuclear Blast. Gitarrist Andreas Kisser verrät über den Song:



"'Phantom Self' beginnt mit einem kurzen Intro, das auf dem brasilianischen Rhythmus 'Maracatú' basiert, welcher aus der nordöstlichen Region Brasiliens stammt. Wir mixten diesen brasilianischen Klang mit Geigen, die von einem tunesischen Violinensemble aufgenommen wurden, dem Myriad Orchestra. Dies war ein Vorschlag von unserem Produzenten Jens Bogren, der bereits mit dem Orchester gearbeitet hatte und es für eine gute Idee hielt, diesen Klang mit unserem zu verbinden. Die Geigen tauchen in verschiedenen Parts des Songs auf und das öffnete viele neue Möglichkeiten, speziell für meine Gitarrenarbeit, da es nun möglich war, die Gitarre mit den Violinen 'kommunizieren' zu lassen und ein Gegenspiel zu erzeugen. Es ist ein sehr harter Song mit viel Groove - ein nahezu perfekter Song, der SEPULTURA auf ein ganz neues Level hebt!"



Film ab für 'Phantom Self'!