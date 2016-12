23.12.2016 10:24

Aerosmith: "Aero-Vederci, Baby!"-Tour muss nicht das Ende sein

Haben einiges mitgemacht: Aerosmith

AEROSMITH-Sänger Steven Tyler zufolge muss die kommende "Aero-Vederci, Baby!"-Welttournee trotz des zweideutigen Titels nicht unbedingt das Ende der Band bedeuten. Allerdings macht der Rocker sich über das Alter und den Gesundheitszustand der Bandmitglieder auch keine Illusionen. Gegenüber Billboard.com erklärt Tyler:



"Abschied? Ich weiß nicht recht. Aber die Wahrheit ist: Wer weiß, wie lange wir als Originalband noch touren werden? Ich glaube, ich muss gar nicht sagen, dass wir alle Anomalien der Natur sind. Joe Perry (g.) und ich haben gestern noch telefoniert und er sagte: 'Wir haben gar kein Recht darauf, so gesund zu sein, wie wir es sind, nach all dem, was wir mitgemacht haben.' Ob es jetzt um den Raubbau von 40 Jahren auf Tour geht, den Missbrauch illegaler Substanzen oder die üblichen Abnutzungserscheinungen durch das Leben selbst - es gab jede Menge Missbrauch. Aber dafür sehen wir beide noch verdammt gut aus."