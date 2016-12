22.12.2016 13:27

Nine Inch Nails: 'Burning Bright (Field On Fire)' im Stream

Ab 23. Dezember zu haben: "Not The Actual Events"

NINE INCH NAILS streamen mit 'Burning Bright (Field On Fire)' einen Song von ihrer neuen EP "Not The Actual Events". Die Scheibe ist ab morgen, dem 23. Dezember, als 180g-Vinyl und Audio-Download erhältlich. So viel kann Mainman Trent Reznor über die EP bereits verraten:



"Es ist eine unfreundliche, ziemlich undurchschaubare Scheibe, die wir aber unbedingt machen mussten. Es ist eine EP, weil das genau die richtige Länge war, um diese Story zu erzählen."