22.12.2016 13:09

Nailed To Obscurity veröffentlichen 'Devoid'-Single

Kommt am 3. Februar: "King Delusion" von Nailed To Obscurity

NAILED TO OBSCURITY stellen mit 'Devoid' den zweiten Track von ihrem neuen Album "King Delusion" vor. Der Langspieler der Melo-Deather wird am 3. Februar via Apostasy Records erscheinen, 'Devoid' könnt ihr unten im Stream hören.



NAILED TO OBSCURITY live:



03.02.17 Aurich - Schlachthof

04.02.17 Eisenach - Alter Schlachthof

25.03.17 BE-Antwerpen - Het Bos (mit PRIMORDIAL)