Assassin: Autogrammstunde bei der Metalbörse in Köln

22.12.2016 12:34

Mit Assassin-Autogrammstunde: die Metalbörse am 26. Dezember

ASSASSIN geben auf der Metalbörse in Köln ab 11.30 Uhr eine Autogrammstunde. Das Thrash Speed Burn Festival (13. Januar in Oberhausen) und die Metalbörse haben sich für diese Aktion zusammen getan, damit ihr die Thrasher hautnah erleben könnt. Für 18 Euro bekommt ihr bei der Metalbörse auch Tickets für das Thrash Speed Burn Festival, alle Infos gibt es bei Facebook.



Traditionell findet am 26. Dezember die Metalbörse in der Stadthalle Köln-Mülheim statt. Von 11:00 bis 18:00 Uhr könnt ihr dort auf die Suche nach LPs, CDs, Shirts und anderem Merchandise gehen, der Eintritt kostet 3,50 Euro.