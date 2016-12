22.12.2016 12:09

Battle Beast: "Bringer Of Pain"-Trailer ist online

Freuen sich auf die "Bringer Of Pain"-Veröffentlichung: Battle Beast

BATTLE BEAST haben bereits kurz vor Weihnachten ein kleines Präsent für euch und stellen den ersten Trailer zu ihrem kommenden Album "Bringer Of Pain" vor. Unten im Video verraten Frontfrau Noora und Sechssaiter Joona Details über den Titel und das Cover-Artwork der Scheibe, die am 17. Februar 2017 via Nuclear Blast in die Plattenläden kommt.



Die "Bringer Of Pain"-Tracklist:



01. Straight To The Heart

02. Bringer Of Pain

03. King For A Day

04. Beyond The Burning Skies

05. Familiar Hell

06. Lost In Wars (feat. Tomi Joutsen)

07. Bastard Son Of Odin

08. We Will Fight

09. Dancing With The Beast

10. Far From Heaven



Bonus (DIGI / 2LP)

11. God Of War

12. The Eclipse

13. Rock Trash