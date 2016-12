22.12.2016 11:49

The Temperance Movement, Birth Of Joy uvm. beim Crossroads-Festival des WDR Rockpalast

Im März in Bonn: das Crossroads-Festival

Der WDR Rockpalast veranstaltet vom 22. bis 25. März 2017 in der Harmonie in Bonn wieder das Crossroads-Festival. Diesmal sorgen unter anderem THE TEMPERANCE MOVEMENT, BIRTH OF JOY, SATE und OWLS BY NATURE für den richtigen Ton. Einlass ist an jedem Tag um 18.30 Uhr, Konzertbeginn jeweils um 19.10 Uhr. Schaut für alle Infos zum Festival auf der Homepage des WDR vorbei.



Das Billing:



22.03.2017

OWLS BY NATURE

SATE



23.03.2017

Jane Lee Hooker

Josh Hoyer & Soul Colossal



24.03.2017

Adam Angst

Louis Berry



25.03.2017

THE TEMPERANCE MOVEMENT

BIRTH OF JOY