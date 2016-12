22.12.2016 11:21

Black Veil Brides: 'The Outsider' im Stream

Haben sich weiterentwickelt: Black Veil Brides

BLACK VEIL BRIDES stellen einen neuen Track namens 'The Outsider' im Stream vor. Der Song wird auf dem voraussichtlich Anfang 2017 erscheinenden neuen Album der Rocker vertreten sein. John Feldmann produzierte den Langspieler. Sänger Andy Biersack findet, dass seine Truppe sich deutlich weiterentwickelt hat:



"Fakt ist, dass ich jetzt besser bin in dem, was ich tue, als mit 18. Das sind wir alle. Wir sind an diesem Punkt angelangt, an dem die Bandmitglieder alle in musikalischer Hinsicht wissen, wie sie die Sätze der anderen beenden können. Und ich glaube, wir wissen, in welche Richtung wir gehen werden."