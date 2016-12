22.12.2016 11:05

Scorpions, Lemmy, Ronnie James Dio u.a. werden Teil der Hall Of Heavy Metal History

Die SCORPIONS, Lemmy Kilmister, Ronnie James Dio, die Plattenfirma Metal Blade, Lemmys Lieblingsbar Rainbow Bar & Grill sowie weitere Musiker werden am 18. Januar in die "Hall Of Heavy Metal History" in Anaheim, Kalifornien aufgenommen.



Die Liste der Aufnahmen 2017:



* Ronnie James Dio

* Metal Blade Records

* SCORPIONS

* Rainbow Bar & Grill

* Lemmy Kilmister

* Ross "The Boss" Friedman

* Rudy Sarzo

* Frankie Banali

* Vinny Appice

* Don Airey

* Andy Zildjian

* Randy Rhoads