22.12.2016 10:44

Aerosmith: Steven Tyler erklärt "Aero-Vederci Baby"-Tournamen

Wollten einen mysteriösen Tournamen: Aerosmith

AEROSMITH haben eine Reihe von Videoclips veröffentlicht, in denen Frontmann Steven Tyler und Gitarrist Joe Perry über die kommende "Aero-Vederci"-Tour sprechen. Was es mit dem eindeutig zweideutigen Titel auf sich hat, erklärt Tyler wie folgt:



"Wir haben immer überlegt, was wir auf der Tour machen könnten. Es gibt so viele Bands, die gesagt haben: 'Das ist unsere letzte Tour', um mehr Tickets zu verkaufen. Sogar Bands, die es jetzt schon so lange gibt wie uns. Also dachte ich, wieso verbreite ich nicht etwas Geheimnisvolles in dieser Richtung? 'Aero-Vederci' sagt das aus, aber andererseits auch wieder nicht. In einer schönen italienischen Redewendung ist das wie 'Hallo' und 'Auf Wiedersehen' gleichzeitig."