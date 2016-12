22.12.2016 04:02

The Haunted: Neues Album kommt 2017

Arbeiten am neuen Album: The Haunted

THE HAUNTED planen für das kommende Jahr die Veröffentlichung eines neuen Langspielers via Cantury Media. "Momentan sind wir noch bei der Vorproduktion, und das Material, das wir bis jetzt haben, klingt richtig heavy und thrashig", so die Schweden.



Live könnt ihr THE HAUNTED mit ARCH ENEMY hier erleben:



30.03.17 Bochum - Zeche

31.03.17 Leipzig - Hellraiser

04.04.17 Langen - Neue Stadthalle

05.04.17 München - Backstage Werk

06.04.17 Saarbrücken - Garage

09.04.17 Ludwigsburg - Rockfabrik