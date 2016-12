21.12.2016 15:36

Immortal nehmen ab Januar neues Studioalbum auf

Wollen Mitte 2017 ihr neues Album rausbringen: Immortal

IMMORTAL gehen im Januar in die Abyss Studios, um ihren neuen Langspieler aufzunehmen. Demonaz und Horgh entschieden sich einmal mehr für die Zusammenarbeit mit Peter Tägtgren und hoffen, die Scheibe im Sommer 2017 auf euch loslassen zu können:



"Die Songs sind bereits seit einigen Monaten fertig, doch wir wollten abwarten, um sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort aufzunehmen. Wir werden erneut mit Peter Tägtgren in den Abyss Studios arbeiten, nachdem er schon unsere letzten vier Studioalben produziert hat. Die Band wird während der Winterzeit ins Studio gehen, um die passende Atmosphäre zu haben. Wir freuen uns auf die Arbeit an dem neuen Album und darauf, es der IMMORTAL-Horde voraussichtlich Mitte 2017 präsentieren zu können.



Die Tracks, die auf dem Album zu hören sein werden sind: 'Northern Chaos Gods', 'Into Battle Ride', 'Gates To Blashyrkh', 'Blacker Of Worlds', 'Where Mountains Rise', 'Grim And Dark', 'Called To Ice', und 'Ravendark'.



Blashyrkh, Dezember 2016



Demonaz und Horgh"