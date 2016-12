21.12.2016 15:20

Rammstein: Rockdrinks verlosen drei Rammstein-Tequilas

Foto: Dirk Behlau / Pixeleye

RAMMSTEIN-Fans können bei uns, sofern sie mindestens 18 Jahre alt sind, drei Flaschen RAMMSTEIN Tequila Reposado gewinnen. Der Tequila wird von Hand produziert und in Mexiko abgefüllt, alle Infos zum Getränk findet ihr bei www.rock-drinks.de. Wie eine wilde Rock-Party mit RAMMSTEIN-Tequila aussehen könnte, demonstrieren euch die Rocker BALLS GONE WILD im untenstehenden Musikvideo.



Wollt ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmen und einen der drei RAMMSTEIN-Tequilas gewinnen? Dann schickt bis zum 18. Januar eine Mail mit dem Betreff "Rammstein", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Bitte schickt auch einen Altersnachweis (z.B. einen Scan oder ein Foto eures Personalausweises) mit, damit wir sehen können, dass ihr über 18 seid. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier. Viel Glück!