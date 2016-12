21.12.2016 14:32

Paradox: Originalbesetzung feiert Reunion beim BYH!!!

Pic: Christoph Weiß

PARADOX feiern im Sommer nach 28 Jahren Reunion in ihrer Ursprungsbesetzung mit Sänger/Gitarrist Charly Steinhauer, Markus Spyth (g.), Roland Stahl am Bass und Drummer Axel Blaha. Beim Bang Your Head!!! 2017 (13.-15. Juli) werden die Speed-Metaller ihr gemeinsames Bühnencomeback bestreiten, gefolgt von einer Show beim Harder That Steel Festival in Dittigheim. Spielen werden PARADOX eine Old-School-Show mit Songs ihrer ersten beiden Alben "Product Of Imagination" und "Heresy".