21.12.2016 14:13

Status Quo: "The Vinyl Collection 1981-1996" erscheint im Februar

Stellen ihr neues Boxset "The Vinyl Collection 1981-1996" vor: Status Quo

STATUS QUO bringen am 24. Februar 2017 via UMC ihre LP-Box "The Vinyl Collection 1981-1996" in die Läden. Das Set umfasst zehn Schallplatten, zu denen jeweils auch ein Download-Code enthalten ist. Alle Original-Scheiben wurden remastered und erscheinen auf 180g-Vinyl mit den Original-Coverartworks und Inlays. Als Bonus gibt es eine Platte mit ausgewählten raren 12"-Mixen in der Sammlung.