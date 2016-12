21.12.2016 13:59

Ausschreibung: Designe dein eigenes Rock-Hard-Shirt!

Bei unserer T-Shirt-Aktion kannst du ein Zwei-Jahres-Abo gewinnen

Du zeichnest gern oder gestaltest gern mit Grafikprogrammen? Dann sei ein Teil von Rock Hard und entwirf ein neues Rock-Hard-Magazin-Shirt, das wir drucken lassen! Gewinne dabei ein Zwei-Jahres-Abo und natürlich einen Schwung der gedruckten Shirts für dich und deine Freunde! Du hast völlig freie Hand, was das Rock-Hard-Logo und das Motiv betrifft. Das Rock-Hard-Logo findest du hier: www.rockhard.de/downloads/rh_logos/



Und so geht's: Schick bis zum 28. Februar dein Motiv an versand@rockhard.de oder per Post an:

Rock Hard

Stichwort Shirt Design

Postfach 11 02 12

44058 Dortmund