21.12.2016 12:17

Lost In Grey zeigen 'Dark Skies'-Video

Treten mit 'Dark Skies' ins Rampenlicht: Lost In Grey

LOST IN GREY stehen selbst nicht allzu gern in der Öffentlichkeit, wagen nun aber mit dem Video zu 'Dark Skies', das unter der Leitung von Frontfrau Anne Lill Rajala gedreht wurde, den Schritt ins Rampenlicht. Am 3. März lassen die Finnen ihre neue Platte "The Grey Realms" vom Stapel.



Die "The Grey Realms"-Tracklist:



01. Waltz Of Lillian

02. Road To Styx

03. Dark Skies

04. Revelation

05. The Order

06. New Horizon

07. The Grey Realms

08. Silence Falls