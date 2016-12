21.12.2016 11:23

John Garcia: 'Kylie'-Video veröffentlicht

Jeden Tropfen Schweiß wert: John Garcias "The Cojote Who Spoke In Tongues"

John Garcia (ex-KYUSS, VISTA CHINO) bringt am 27. Januar seine Scheibe "The Coyote Who Spoke In Tongues" in Umlauf und stellt euch als kleinen Leckerbissen vorab den Clip zu 'Kylie' vor. Das Soloalbum des Sängers wurde von Steve Feldman und Robbie Waldman aufgenommen und gemischt, das Mastering übernahm Gene "The Machine" Grimaldi. "Diese Platte ist eine der wichtigsten meiner Karriere, schwierig umzusetzen und eine richtige Herausforderung, aber sie war jede Minute Schweiß wert", so Garcia.



Die "The Coyote Who Spoke In Tongues"-Tracklist:



1. Kylie

2. Green Machine

3. Give Me 250ml

4. The Hollingsworth Session

5. Space Cadet

6. Gardenia

7. El Rodeo

8. Argleben II

9. Court Order