21.12.2016 10:36

In Flames: 'In My Room'-Akustikvideo veröffentlicht

Auch akustisch fit: In Flames

Die IN FLAMES-Mitglieder Anders Fridén (v.), Björn Gelotte (g.) und Niclas Engelin (g.) spielten kürzlich beim HardDrive Radio eine Akustikversion ihrer Nummer 'In My Room'. Den Videomitschnitt der Darbietung könnt ihr euch unten im Player selbst anschauen.

Am 11. November veröffentlichten die Schweden ihr aktuelles Album "Battles" via Nuclear Blast, auf dem erstmals der neue Drummer Joe Rickard zu hören ist. Nur wenige Wochen nach dem Release gab Bassist Peter Iwers seinen Ausstieg aus der Band bekannt, um "andere Ziele verfolgen" zu können. Ein Nachfolger wurde bisher noch nicht vorgestellt.