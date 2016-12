21.12.2016 10:25

Riot V: 'Bring The Hammer Down'-Video ist online

Ließen bei ihren Proben die Kamera mitlaufen: Riot V

RIOT V packen ihren neuen Clip zu 'Bring The Hammer Down' für euch aus. Das Videomaterial wurde während der Proben für die Japan-Tour der Band bei Phat Cat Guitars in Michigan aufgenommen und von Sascha Weins editiert. Vertreten ist 'Bring The Hammer Down' auf RIOT Vs aktuellem Album "Unleash The Fire".



Viel Spaß mit dem Clip!