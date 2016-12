21.12.2016 10:12

Threshold: "Legends Of The Shires"-Album und Tourdaten für 2017 bestätigt

Können bereits ihre Tourdaten für Ende 2017 verkünden: Threshold

THRESHOLD arbeiten aktuell im englischen Thin Ice Studio an einem Konzeptalbum namens "Legends Of The Shires", das im kommenden Jahr über Nuclear Blast erscheinen wird. Als Produzenten agieren Karl Groom (g.) und Richard West (keys), weitere Infos zum elften Langspieler geben die Progger in Kürze bekannt. Bereits jetzt können THRESHOLD aber die Daten ihrer "Legends Of The Shires"-Tour 2017 verkünden. West erklärt:



"Die Daten schon so früh ankündigen zu können, ist super, denn wir können es schon jetzt kaum noch erwarten, endlich wieder auf Tour zu gehen und für euch zu performen! Bei unserem neuen Album wird sich alles perfekt zusammenfinden. Wir haben sehr viel gutes Material, deshalb wird es wahrscheinlich unser bisher längstes."



ROCK HARD präsentiert:

THRESHOLD + Special Guests live



29.11.17 Hamburg - Markthalle

30.11.17 Berlin - Lido

01.12.17 Aschaffenburg - Colos-Saal

02.12.17 München - Feierwerk

03.12.17 CH-Pratteln - Z7

05.12.17 Stuttgart - Club Cann

06.12.17 Hannover - Musikzentrum

08.12.17 Essen - Turock