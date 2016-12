20.12.2016 19:40

Dress The Dead: Peter Dolving und Craig Locicero streamen '1969'

Singen über das Hier und Jetzt: Dress The Dead

DRESS THE DEAD, die neue Band um Fronter Peter Dolving (ex-THE HAUNTED) und Gitarrist Craig Locicero (ex-FORBIDDEN, ex-SPIRALARMS) stellt ihren ersten Track '1969' im Stream vor. Der Song wurde in den Sharkbite Studios in Kalifornien aufgenommen und von MACHINE HEAD-Sänger/Gitarrist Robb Flynn produziert. Locicero kommentiert den Track:



"Wir haben nicht mehr 1969, also warum kämpfen wir immer noch den gleichen gottverdammten Krieg?!? Das sagt sehr viel in einem Satz und bezieht sich auf das JETZT."



Dolving führt fort: "Einfach ausgedrückt, ist der Song ein Kommentar über die Zeit, in der wir leben. Es scheint, als würden wir uns zurückentwickeln, was die Gesellschaft in vielerlei Hinsicht betrifft. Alles scheint Kopf zu stehen, das Innerste ist nach außen gekehrt. Es ist total seltsam. Ich habe gelernt, das alles eine Frage der Einstellung ist. Was will ich von meinem Leben? Ich denke, ich kann nur eines tun: Liebe und Fürsorge ansprechen."



DRESS THE DEAD sind:



Peter Dolving - Gesang

Craig Locicero - Gitarre

Mark Hernandez - Drums

James Walker - Bass

Dan Delay - Gitarre