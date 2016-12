20.12.2016 19:16

Havok: "Conformicide"-Album erscheint im März, Tourdaten bekanntgegeben

Dynamisch, hart und durchdacht: "Conformicide"

HAVOK veröffentlichen am 10. März 2017 via Century Media ihr viertes Studioalbum "Conformicide". Frontmann/Gitarrist David Sanchez deutet an, worauf die Fans sich gefasst machen können:



""Conformicide" ist das bisher dynamischste, härtestes, durchdachteste, musikalischste und klanglich umwerfendste HAVOK-Album. Auf dieser Platte platzen sehr viele 'Wahrheitsbomben' und die Musik knallt absolut rein!"



Im kommenden Jahr wollen HAVOK mit dem neuen Soundmaterial auch live überzeugen:



07.04.17 Hamburg - Logo

15.04.17 Berlin - Cassiopeia

16.04.17 Markneukirchen - Framus & Warwick Halle

17.04.17 München - Feierwerk

19.04.17 AT-Wien - Arena

22.04.17 CH-Pratteln - Z7

23.04.17 Saarbrücken - Garage

30.04.17 Essen - Turock