20.12.2016 18:57

Asphyx: 'Candiru'-Video veröffentlicht

Warnen vor fiesen Fischen: Asphyx

ASPHYX haben einen Clip zu 'Candiru' von ihrem aktuellen Album "Incoming Death" online gestellt, der beim Turock Open Air in Essen gedreht wurde. Maurice Swinkels editierte das Live-Material für das Video. Laut Frontmann Martin Van Drunen geht es in 'Candiru' um "einen abstoßenden kleinen Fisch aus dem Amazonas, der sich in den menschlichen Genitalien einnisten kann, um dort Blut zu saugen, nachdem er über die Harnwege dort hingelangt ist. Er kann nur durch Amputation entfernt werden, also seid vorsichtig, wo ihr euch erleichtert, Leute!"



ASPHYX live:



14.01.17 Berlin - Slaughterhouse

08.04.17 AT-Wien - Arena (Vienna Metal Meeting)

16.04.17 München - Backstage (Dark Easter Metal Meting)

03.06.17 Gelsenkirchen - Rock Hard Festival

23.06.17 Protzen - Protzen Open Air

07.07.17 Ballenstedt - Rock Harz Open Air

19.08.17 Dinkelsbühl - Summer Breeze