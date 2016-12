20.12.2016 14:58

Pearl Jam, Journey, Yes und Electric Light Orchestra werden in Hall Of Fame aufgenommen

PEARL JAM, JOURNEY, YES und ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA werden am 7. April 2017 feierlich in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen. Journey-Gitarrist Neal Schon hatte keine großen Hoffnungen, als seine Band nominiert wurde, freut sich aber trotzdem über die Auszeichnung:



"Ich habe absolut nichts erwartet. Wenn du nichts erwartest und es trotzdem klappt, sind das tolle Neuigkeiten. Ich fühle mich geehrt. Ich denke, wir alle fühlen uns geehrt."



Auch YES-Sechssaiter Steve Howe ist positiv überrascht: "Was für eine Ehre das für uns und alle ist, die an der Geschichte der Band teilhatten. Wir danken allen YES-Fans, die über die Jahrzehnte so leidenschaftlich waren und uns geholfen haben, die Fahne weiter wehen zu lassen."



Herzlichen Glückwunsch!