20.12.2016 12:12

Sepultura: 'Phantom Self' im Stream

Sinnieren über einen biomechanischen Messias: Sepultura

SEPULTURA streamen mit 'Phantom Self' einen weiteren neuen Track von ihrem nächsten Langspieler "Machine Messiah". Das 14. Studioalbum der Groove-Metaller erscheint am 13. Januar über Nuclear Blast und wurde laut Gitarrist Andreas Kisser "von der Robotisierung unserer Gesellschaft" inspiriert. "Es geht um das Konzept einer 'Gott-Maschine', die die Menschheit erschuf, und nun scheint es so, als ob sich dieser Kreis schließen würde und wir wieder zum Anfangspunkt zurückkehren. Wir kommen von den Maschinen, und wir gehen wieder dahin zurück, woher wir gekommen sind. Wenn der Messias zurückkehrt, wird er ein Roboter sein. Oder ein Humanoid, unser biomechanischer Erlöser."



Die "Machine Messiah"-Tracklist:



1. Machine Messiah

2. I Am The Enemy

3. Phantom Self

4. Alethea

5. Iceberg Dances

6. Sworn Oath

7. Resistant Parasites

8. Silent Violence

9. Vandals Nest

10. Cyber God





Viel Spaß mit 'Phantom Self'!